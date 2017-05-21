Лондон пригрозил прервать переговоры по Brexit

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Deutsche Welle
воскресенье, 21 мая 2017 г. 14:23
Великобритания настаивает на том, чтобы Европейский Союз прекратил добиваться от Соединенного Королевства выплаты 100 млрд евро.
Davidas Davisas
© AFP / Scanpix

Правительство Великобритании настаивает на том, чтобы Европейский Союз смягчил свои требования к стране при ее выходе из ЕС. Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис пригрозил, что Лондон прервет переговоры с Брюсселем, если тот продолжит добиваться от Соединенного Королевства выплаты 100 миллиардов евро.

В интервью The Sunday Times, опубликованном в воскресенье, 21 мая, Дэвис утверждает, что переговоры с самого начала ждет кризис, поскольку Евросоюз отказывается обсуждать торговое соглашение, пока Лондон не согласится на выплаты.

Британский министр заявил, что остальным странам-членам ЕС придется изменить свою позицию, если они хотят добиться прогресса. По словам Дэвида Дэвиса, даже 1 миллиард фунтов стерлингов он считает большой суммой.

Газета приводит слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что деньги, уплаченные в прошлом, должны учитываться при расчете компенсации за Brexit.

Deutsche Welle
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