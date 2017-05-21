Лондон пригрозил прервать переговоры по Brexit

Великобритания настаивает на том, чтобы Европейский Союз прекратил добиваться от Соединенного Королевства выплаты 100 млрд евро.

Правительство Великобритании настаивает на том, чтобы Европейский Союз смягчил свои требования к стране при ее выходе из ЕС. Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис пригрозил, что Лондон прервет переговоры с Брюсселем, если тот продолжит добиваться от Соединенного Королевства выплаты 100 миллиардов евро.

В интервью The Sunday Times, опубликованном в воскресенье, 21 мая, Дэвис утверждает, что переговоры с самого начала ждет кризис, поскольку Евросоюз отказывается обсуждать торговое соглашение, пока Лондон не согласится на выплаты.

Британский министр заявил, что остальным странам-членам ЕС придется изменить свою позицию, если они хотят добиться прогресса. По словам Дэвида Дэвиса, даже 1 миллиард фунтов стерлингов он считает большой суммой.

Газета приводит слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что деньги, уплаченные в прошлом, должны учитываться при расчете компенсации за Brexit.