Лондон подтверждает готовность к партнерству с Берлином

После заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель по итогам саммитов НАТО и G7 о том, что европейцам следует учиться больше рассчитывать на собственные силы, правительство Великобритании подчеркнуло свою готовность к партнерству.

"Мы можем заверить Германию и другие европейские государства в том, что будем для них надежным партнером", - после начала переговоров по Brexit, заявила в понедельник, 29 мая, министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

"Надежным партнером в области обороны, обеспечения безопасности и, мы надеемся, в торговле", - подчеркнула Радд. По ее словам, Лондон стремится к тесному и особому сотрудничеству, чтобы обеспечить безопасность во всей Европе.

"Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, прошли. Я ощутила это в последние несколько дней, поэтому могу только сказать, что мы, европейцы, должны взять собственную судьбу в свои руки. Естественно, сохраняя дружеские отношения с Соединенными Штатами, с Великобританией, сохраняя добрососедские отношения, когда получается это делать, с Россией и другими странами", - заявила за день до этого Меркель.

Британские СМИ восприняли это как намек на обособление от Великобритании после ее выхода из Евросоюза.