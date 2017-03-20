Лондон подаст заявку в ЕС на выход из сообщества 29 марта

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Deutsche Welle
понедельник, 20 марта 2017 г. 14:30
Премьер-министр Великобритании уведомит ЕС о начале выхода страны из Евросоюза 29 марта.
Londonas
© AFP/Scanpix

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта уведомит руководство ЕС о начале процедуры выхода Соединенного королевства из Европейского союза согласно статье 50 Лиссабонского договора.

Об этом сообщил в понедельник, 20 марта, официальный представитель канцелярии главы британского правительства.

Таким образом, Лондон подаст заявку на Brexit только после предстоящего 25 марта в Риме саммита Евросоюза, посвященного 60-летию Римских договоров, положивших начало Европейскому экономическому сообществу.

Deutsche Welle
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