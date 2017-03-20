Таким образом, Лондон подаст заявку на Brexit только после предстоящего 25 марта в Риме саммита Евросоюза, посвященного 60-летию Римских договоров, положивших начало Европейскому экономическому сообществу.

Об этом сообщил в понедельник, 20 марта, официальный представитель канцелярии главы британского правительства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта уведомит руководство ЕС о начале процедуры выхода Соединенного королевства из Европейского союза согласно статье 50 Лиссабонского договора.

Лондон подаст заявку в ЕС на выход из сообщества 29 марта

Глава немецкой разведки: "Российская угроза стала актуальнее" Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel о том, что в последнее время российская угроза стала более актуальна.

Украина назвала число солдат, погибших в Донбассе Министерство обороны Украины огласило данные о боевых потерях за время операции против пророссийских сепаратистов в Донбассе. Счет идет на многие тысячи.

За сутки в Средиземном море спасены более трех тысяч беженцев Вблизи побережья Ливии было проведено 25 различных спасательных операций. Увеличение количества мигрантов, пытающихся достичь берегов Европы, вызвано благоприятными погодными условиями.