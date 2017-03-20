Лондон подаст заявку в ЕС на выход из сообщества 29 марта

Премьер-министр Великобритании уведомит ЕС о начале выхода страны из Евросоюза 29 марта.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта уведомит руководство ЕС о начале процедуры выхода Соединенного королевства из Европейского союза согласно статье 50 Лиссабонского договора.
Об этом сообщил в понедельник, 20 марта, официальный представитель канцелярии главы британского правительства.
Таким образом, Лондон подаст заявку на Brexit только после предстоящего 25 марта в Риме саммита Евросоюза, посвященного 60-летию Римских договоров, положивших начало Европейскому экономическому сообществу.