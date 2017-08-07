Лондон не готов платить 40 млрд евро за выход из ЕС

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Deutsche Welle
понедельник, 7 августа 2017 г. 17:26
Представитель премьер-министра Великобритании опроверг обнародованную ранее информацию о сумме компенсационных выплат Брюсселю.
London
© AFP / Scanpix

Правительство Великобритании опровергло информацию о том, что Лондон готов выплатить Брюсселю 40 миллиардов евро компенсации за выход из Евросоюза. Об этом в понедельник, 7 августа, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Что касается этой цифры - мы ее не признаем", - заявил представитель Мэй.

Ранее, 5 августа, газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в британских правительственных кругах сообщила, что Великобритания в рамках процедуры Brexit готова выплатить до 40 млрд евро для покрытия своих обязательств перед Евросоюзом.

В конце июля Лондону и Брюсселю не удалось достичь прогресса в ходе первого раунда переговоров по Brexit. Как сообщала The Sunday Telegraph со ссылкой на чиновника в британском правительстве, Брюссель настаивает на 60 млрд евро, тогда как для Лондона приемлемая сумма - ближе к 30 млрд.

Британцы все меньше доверяют Мэй по Brexit

Между тем британцы все меньше верят в успех переговорной стратегии правительства по выходу из ЕС. Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным социологическим институтом ORB 7 августа, 61 процент британцев не согласны с тем, как Тереза Мэй проводит переговоры. Для сравнения: в июле недовольство действиями Мэй по Brexit высказывали 56 процентов, а в июне - 46 процентов опрошенных.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС состоялся в июне 2016 года. Почти 51,9 процента его участников проголосовали за Brexit. 29 марта 2017 года Великобритания официально подала заявку на выход из ЕС. Ожидается, что сам процесс будет длиться как минимум два года.

Deutsche Welle
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