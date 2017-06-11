Ливийские боевики заявили об освобождении сына Каддафи

bbcrussian.com
воскресенье, 11 июня 2017 г. 11:25
Ливийская группировка "Абу Бакр ас-Сиддик" заявила об освобождении из тюрьмы в городе Зинтан младшего сына Муаммара Каддафи - Сейфа аль-Ислама.
Saifas al Islamas Gaddafi
© Reuters/Scanpix

Сообщение боевиков, контролирующих Зинтан, размещено в "Фейсбуке" группировки.

В заявлении "Абу Бакр ас-Сиддик" говорится, что Сейфа аль-Ислама освободили в связи с амнистией, объявленной парламентом Ливии.

Адвокат сына Каддафи сообщил РИА Новости, что Сейф аль-Ислам будет участвовать в "национальном примирении" страны, в которой продолжается гражданская война.

В июле 2015 года Сейфа аль-Ислама приговорили к смертной казни. Его признали виновным в военных преступлениях в ходе революции в Ливии в 2011 году, в результате которой был свергнут и убит его отец, возглавлявший страну на протяжении нескольких десятилетий.

Сын Каддафи участвовал в подавлении протестов вместе с другими приближенными своего отца. Всего по этому делу проходили около 30 человек.

Сейф аль-Ислам находился в тюрьме в Зинтане с 2011, с тех пор как его захватили боевики. В ходе суда он давал показания по видеосвязи, так как группировка "Абу Бакр ас-Сиддик" отказалась передавать его суду.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Генпрокурор США выступит в сенате на слушаниях по России

Jeffas Sessionsas
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс решил выступить перед комитетом по разведке сената США в связи с показаниями экс-главы ФБР Джеймса Коми. Об этом Сешнс сообщил в письме сенатору Ричарду Шелби.

Easyjet экстренно сел в Кельне из-за подозрительного разговора

Easyjet экстренно сел в Кельне из-за подозрительного разговора
Самолет авиакомпании Easyjet Airbus 319, летевший из Словении в Британию, совершил экстренную посадку в немецком Кёльне после того, как пилотам сообщили о подозрительном разговоре.

Ливийские боевики заявили об освобождении сына Каддафи

Saifas al Islamas Gaddafi
Ливийская группировка "Абу Бакр ас-Сиддик" заявила об освобождении из тюрьмы в городе Зинтан младшего сына Муаммара Каддафи - Сейфа аль-Ислама.

Тереза Мэй договорилась о поддержке с североирландской партией ДЮП

Theresa May
Консервативная партия Британии, не набравшая большинства на досрочных парламентских выборах в четверг, договорилась о поддержке с небольшой североирландской Демократической юнионистской партией.

В корпусе реактора бельгийской АЭС обнаружили десятки трещин (4)

В корпусе реактора бельгийской АЭС обнаружили десятки трещин
В корпусе самой мощной атомной электростанции Бельгии обнаружены десятки трещин, сообщил министр безопасности и внутренних дел Бельгии Ян Ямбон в ответ на парламентский запрос партии "Зеленые". Власти уверяют, что безопасности реактора "Тианж-2" ничего не угрожает, передает DW.
Facebook друзья
Rambler's Top100