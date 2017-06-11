Ливийские боевики заявили об освобождении сына Каддафи

Сообщение боевиков, контролирующих Зинтан, размещено в "Фейсбуке" группировки.

В заявлении "Абу Бакр ас-Сиддик" говорится, что Сейфа аль-Ислама освободили в связи с амнистией, объявленной парламентом Ливии.

Адвокат сына Каддафи сообщил РИА Новости, что Сейф аль-Ислам будет участвовать в "национальном примирении" страны, в которой продолжается гражданская война.

В июле 2015 года Сейфа аль-Ислама приговорили к смертной казни. Его признали виновным в военных преступлениях в ходе революции в Ливии в 2011 году, в результате которой был свергнут и убит его отец, возглавлявший страну на протяжении нескольких десятилетий.

Сын Каддафи участвовал в подавлении протестов вместе с другими приближенными своего отца. Всего по этому делу проходили около 30 человек.

Сейф аль-Ислам находился в тюрьме в Зинтане с 2011, с тех пор как его захватили боевики. В ходе суда он давал показания по видеосвязи, так как группировка "Абу Бакр ас-Сиддик" отказалась передавать его суду.