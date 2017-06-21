Ликвидирован обширный пожар в Юрмале: нелегальная свалка горела почти 60 часов

rus.DELFI.lv
среда, 21 июня 2017 г. 10:05
Минувшей ночью пожарным удалось ликвидировать обширный пожар пластиковых отходов в окрестностях Слоки в Латвии. Как сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы этой страны Инта Шабоха, пожар был полностью ликвидирован в 3.03.
© DELFI.lv

В целом тушение возгорания заняло у пожарных почти 60 часов.

Пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке начался во второй половине дня в воскресенье. Локализовать его удалось только спустя 12 часов. Площадь пожара составила 1,2 гектара.

Причины возникновения пожара будут установлены в ходе расследования, которое ведет Госполиция Латвии.

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