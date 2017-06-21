Ликвидирован обширный пожар в Юрмале: нелегальная свалка горела почти 60 часов

Минувшей ночью пожарным удалось ликвидировать обширный пожар пластиковых отходов в окрестностях Слоки в Латвии. Как сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы этой страны Инта Шабоха, пожар был полностью ликвидирован в 3.03.
В целом тушение возгорания заняло у пожарных почти 60 часов.
Пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке начался во второй половине дня в воскресенье. Локализовать его удалось только спустя 12 часов. Площадь пожара составила 1,2 гектара.
Причины возникновения пожара будут установлены в ходе расследования, которое ведет Госполиция Латвии.