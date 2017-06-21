Ликвидирован обширный пожар в Юрмале: нелегальная свалка горела почти 60 часов

Пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке начался во второй половине дня в воскресенье. Локализовать его удалось только спустя 12 часов. Площадь пожара составила 1,2 гектара.

В целом тушение возгорания заняло у пожарных почти 60 часов.

Минувшей ночью пожарным удалось ликвидировать обширный пожар пластиковых отходов в окрестностях Слоки в Латвии. Как сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы этой страны Инта Шабоха, пожар был полностью ликвидирован в 3.03.

На наблюдателей ОБСЕ напали в подконтрольной "ДНР" Ясиноватой На наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во вторник, 20 июня, было совершено вооруженное нападение на востоке Украины.

Семья вернувшегося из КНДР в США студента отказалась от вскрытия Семья американского студента Отто Уормбира, отбывавшего заключение в северокорейской тюрьме и скончавшегося вскоре после возвращения в США, отказалась от проведения вскрытия.

Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия Боевики леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа" (FARC) сдали 60 процентов своего оружия. Во вторник, 20 июня, они начали передавать последние 40 процентов из имеющихся семи тысяч единиц оружия.

Первая встреча Порошенко с Трампом завершилась заявлением о России Американские санкции против России будут действовать до тех пор, пока российские силы не покинут восток Украины, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер через несколько часов после завершения первой встречи между украинским президентом Петром Порошенко и президентом США Дональдом Трампом.