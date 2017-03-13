Лидеры ЕС советуют властям Турции "прийти в чувство"

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bbcrussian.com
понедельник, 13 марта 2017 г. 15:15
Лидеры нескольких стран Евросоюза выступили с жесткой критикой в адрес Анкары, разгневанной их решением запретить членам турецкого правительства выступить на митингах проживающих в этих странах граждан Турции.
© AP / Scanpix

Митинги приурочены к назначенному на 16 апреля референдуму в Турции, на который будут вынесены изменения в конституцию страны, значительно расширяющие полномочия президента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Германию и Нидерланды в нацизме после того, как правительства этих стран запретили проведение турецких митингов.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал эти заявления Эрдогана неприемлемыми. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил надежду на то, что Турция "придет в чувство".

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен отложил запланированную встречу с турецким коллегой Бинали Йылдырымом, заявив, что демократические принципы находятся в Турции под жестким прессингом.

Расмуссен добавил, что при нынешних нападках Турции на Голландию встреча представителей двух стран не может игнорировать эту проблему.

Митинги в европейских городах организовывались для того, чтобы убедить живущих в Европе турецких граждан поддержать на референдуме предложения по расширению полномочий президента Эрдогана.

Запланированные в Германии, Австрии и Нидерландах митинги были отменены, как было заявлено властями, по соображениям безопасности.

Однако во Франции такой митинг прошел. Власти города Мец заявили, что его проведение не угрожало общественному порядку. Министр иностранных дел Франции при этом попросил Турцию избегать провокаций.

Отношения между Турцией и Нидерландами особенно накалились в прошедшие выходные после того, как двум министрам турецкого правительства - сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Сайян Кайе - запретили выступить на митингах в Роттердаме.

В субботу голландские власти не разрешили Чавушоглу въехать в страну, а Фатиму Бетюль Сайян Кайе эскортировали к немецкой границе.

После этого Раджип Тейеп Эрдоган сравнил Нидерланды с "банановой республикой", потребовал от международных организаций ввести против этой страны санкции и обвинил страны Запада в исламофобии.

"Я говорил, что с нацизмом покончено, но я ошибался. Нацизм жив на Западе", - заявил турецкий президент.

"Абсолютно неприемлемо"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте потребовал в воскресенье извинений от Эрдогана за то, что тот сравнил его страну с нацистами и фашистами.

"Эта страна подверглась бомбежкам во время Второй мировой войны. Заявлять такое абсолютно неприемлемо", - сказал Рютте.

Нидерланды будут вынуждены обдумать ответные меры, если Турция продолжит в том же духе, добавил он.

Тем временем правительство Германии также ужесточает свою риторику в отношении Турции.

Ранее канцлер Ангела Меркель говорила о том, что ее правительство не против присутствия турецких министров на митингах в Германии, если они должным образом анонсированы.

Однако министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что он против турецких политических митингов на территории Германии.

"Турецкой кампании нечего делать здесь в Германии", - заявил де Мезьер в интервью немецкой прессе.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Турция "разрушила основу для дальнейшего развития сотрудничества".

По сообщениям из Швеции, владелец помещения в Стокгольме, где должен был пройти митинг турецкой общины, отменил мероприятие.

На этом митинге должен был выступить министр сельского хозяйства Турции.

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что не имеет никакого отношения к отмене митинга, и что он может пройти в каком-нибудь другом месте.

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