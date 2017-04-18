Лидеров "нормандской четверки" беспокоят угрозы в адрес миссии ОБСЕ

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко и глава Франции Франсуа Олланд в понедельник, 17 апреля, обсудили по телефону ситуацию на Украине.

Лидеры стран "нормандской четверки" договорились о возобновлении пасхального перемирия на востоке Украины, а также призвали активизировать обмен пленными по формуле "всех на всех". Политики также выразили обеспокоенность в связи с угрозами в отношении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Главы трех стран поблагодарили Олланда за его усилия в рамках "нормандского формата" и выразили надежду, что работа в четырехстороннем формате будет продолжена и после выборов президента во Франции.

Трехсторонняя контактная группа в составе Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласовала решение о предпасхальном перемирии 29 марта в Минске. Оно вступило в силу 1 апреля.