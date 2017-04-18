Лидеров "нормандской четверки" беспокоят угрозы в адрес миссии ОБСЕ

 (4)
Deutsche Welle
вторник, 18 апреля 2017 г. 08:25
Путин, Меркель, Порошенко и Олланд призвали активизировать обмен пленными по формуле "всех на всех". Они также высказались о работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
OSCE
© RIA/Scanpix

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко и глава Франции Франсуа Олланд в понедельник, 17 апреля, обсудили по телефону ситуацию на Украине.

Лидеры стран "нормандской четверки" договорились о возобновлении пасхального перемирия на востоке Украины, а также призвали активизировать обмен пленными по формуле "всех на всех". Политики также выразили обеспокоенность в связи с угрозами в отношении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Главы трех стран поблагодарили Олланда за его усилия в рамках "нормандского формата" и выразили надежду, что работа в четырехстороннем формате будет продолжена и после выборов президента во Франции.

Трехсторонняя контактная группа в составе Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласовала решение о предпасхальном перемирии 29 марта в Минске. Оно вступило в силу 1 апреля.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме (6)

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме о расширении полномочий.

Лидеров "нормандской четверки" беспокоят угрозы в адрес миссии ОБСЕ (4)

OSCE
Путин, Меркель, Порошенко и Олланд призвали активизировать обмен пленными по формуле "всех на всех". Они также высказались о работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Эрдоган в ответ на отчет ОБСЕ: знайте своё место (15)

R. T. Erdoganas
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг критику международных наблюдателей, заявивших, что кампания по проведению референдума не соответствовала международным стандартам.

Постпред США при ООН обеспокоена судьбой чеченских геев (26)

JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила озабоченность ситуацией с правами геев в Чечне.

Google пошел на мировую с ФАС и выплатит штраф в $6,75 млн

Google
Федеральная антимонопольная служба и интернет-гигант Google заключили мировое соглашение, поставив тем самым точку в судебных разбирательствах о злоупотреблении доминирующем положении Google на разрабатываемой им мобильной платформе Android.
Facebook друзья
Rambler's Top100