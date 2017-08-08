Лидер немецких "левых" поддержала высказывания Линднера о сближении с РФ

Сара Вагенкнехт выступила за возвращение к "политике разрядки" в отношении Москвы. В то же время лидер немецких либералов подчеркнул, что для начала РФ должна придерживаться общих правил.

Кандидат в канцлеры ФРГ от Левой партии Сара Вагенкнехт поддержала высказывания председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера о необходимости поиска путей сближения с Россией. Об этом она заявила в интервью изданиям Funke Mediengruppe, опубликованном в ночь на вторник, 8 августа.

По мнению Вагенкнехт, для мира и безопасности в Европе необходимо вернуться к "традициям политики разрядки напряженности" в отношении России.

"Если СвДП вспомнила эти внешнеполитические традиции, это можно только поприветствовать", — констатировала она.

5 августа Кристиан Линднер выступил за корректировку курса Берлина по отношению к России, заявив, что "безопасность и благополучие в Европе зависят, в том числе, от отношений с Москвой", а Крым следует рассматривать как "временное решение на неопределенный срок".

После волны критики лидер немецких либералов подчеркнул, что он не имел в виду признание "противоречащей международному праву аннексии Крыма и других имперских жестов Кремля". Однако, продолжил он, нельзя ставить решение любого другого вопроса в зависимость от урегулирования крымской проблемы.

"Иначе не будет никакого продвижения в отношениях (с Россией — Ред.)", — пояснил глава СвДП, подчеркнув необходимость гибкости для достижения прогресса.

8 августа Линднер вновь выступил с объяснением своей позиции по теме отношений с Россией и по вопросу Крыма. В интервью газете Bild он отметил, что не выступает за "мягкий курс" в отношении Москвы.

"Мы не хотим смягчать санкции без ответных шагов (со стороны РФ. — Ред.)", — подчеркнул лидер немецких либералов.

В то же время, по его мнению, России надо послать "сигнал, что ей есть место в общем европейском доме, если она снова будет придерживаться правил внутреннего распорядка".

"Пока это не так, никакого сотрудничества быть не может", — уточнил Линднер.

Он подчеркнул, что аннексия Россией Крыма противоречит нормам международного права.

"Но так как в долгосрочной перспективе решения найдено не будет, этот конфликт следует заморозить. Так можно будет проверить на менее критичных участках, намерена ли Россия менять свою имперскую и агрессивную политику", — добавил Кристиан Линднер.