ЛГБТ-парад в Таллинне: флаги, плакаты, музыка и позитив

rus.delfi.ee
суббота, 8 июля 2017 г. 18:08
В субботу, 8 июля, в столице Эстонии впервые за последние 10 лет состоится мероприятие Tallinn Pride.
© DELFI.ee

Фестиваль ЛГБТ-культуры Baltic
Pride завершился парадом секс-меньшинств. Участники Tallinn Pride после
обеда собрались возле Вируских ворот, чтобы затем провести шествие по
улицам Старого города.

По словам корреспондента Delfi, находившегося на шествии, на месте
присутствовали и полицейские. Также замечен один протестующий, державший
в руках оскорбительный плакат. Его увела полиция.

”Россия будет
свободной!” — скандировали некоторые собравшиеся. Развивались флаги США,
России, Германии, ЕС, а также радужный ЛГБТ-флаг. Эстонского триколора
не замечено.

По словам пресс-секретаря полиции Сейко Куйка, мероприятие проходит
спокойно. Также стало известно, что полиция забрала троих: двоих — в
вытрезвитель, одного — в участок.

Цель парада Tallinn Pride — собрать людей вместе по радостному
поводу, а также дать голос сообществу, которому порой трудно заявить о
себе, передает rus.err.ee.

Конечный пункт — перед кинотеатром Sõprus. В 15:00 начнется традиционный
бесплатный концерт Baltic Pride, на котором выступят Creep Party, Laine, София Рубина, St. Cheatersburg, Twisted Dance Company, Zebra Island и Ziggy Wild.

Фестиваль Baltic Pride, который каждый год проходит в различных странах Балтии, состоялся в Эстонии в третий раз.

rus.delfi.ee
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ЛГБТ-парад в Таллинне: флаги, плакаты, музыка и позитив

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