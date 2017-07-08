ЛГБТ-парад в Таллинне: флаги, плакаты, музыка и позитив

Фестиваль ЛГБТ-культуры Baltic

Pride завершился парадом секс-меньшинств. Участники Tallinn Pride после

обеда собрались возле Вируских ворот, чтобы затем провести шествие по

улицам Старого города.

По словам корреспондента Delfi, находившегося на шествии, на месте

присутствовали и полицейские. Также замечен один протестующий, державший

в руках оскорбительный плакат. Его увела полиция.

”Россия будет

свободной!” — скандировали некоторые собравшиеся. Развивались флаги США,

России, Германии, ЕС, а также радужный ЛГБТ-флаг. Эстонского триколора

не замечено.

По словам пресс-секретаря полиции Сейко Куйка, мероприятие проходит

спокойно. Также стало известно, что полиция забрала троих: двоих — в

вытрезвитель, одного — в участок.

Цель парада Tallinn Pride — собрать людей вместе по радостному

поводу, а также дать голос сообществу, которому порой трудно заявить о

себе, передает rus.err.ee.

Конечный пункт — перед кинотеатром Sõprus. В 15:00 начнется традиционный

бесплатный концерт Baltic Pride, на котором выступят Creep Party, Laine, София Рубина, St. Cheatersburg, Twisted Dance Company, Zebra Island и Ziggy Wild.

Фестиваль Baltic Pride, который каждый год проходит в различных странах Балтии, состоялся в Эстонии в третий раз.

