"Левые" в бундестаге предлагают включить Россию в европейскую систему безопасности

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Deutsche Welle
вторник, 17 января 2017 г. 18:15
Председатель парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт после высказываний Дональда Трампа о НАТО заявила о необходимости создать в Европе новый оборонительный альянс с участием России.
© Reuters/Scanpix

Председатель фракции "левых" в бундестаге Сара Вагенкнехт призвала к ведению независимой европейской политики безопасности.

"НАТО необходимо распустить и заменить коллективной системой безопасности, в которую вошла бы и Россия", - заявила она в интервью немецкой медиагруппе Funke во вторник, 17 января.

После очередных критических высказываний будущего президента США Дональда Трампа в отношении НАТО Вагенкнехт также обвинила правительство Германии в "ошибках и неудачах".

НАТО - "устаревший", но важный альянс

В интервью немецкому изданию Bild и британскому The Times 15 января Трамп назвал НАТО "устаревшей" организацией.

Он заявил, что считает нечестным по отношению к США, что большинство стран-членов альянса "не платят то, что должны".

Впрочем, "в остальном НАТО очень важна для меня", добавил избранный президент США.

Представители Левой партии периодически критикуют политику Германии и ЕС в отношении РФ, в частности заявляя об "опасности" санкций, введенных против Москвы.

Deutsche Welle
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