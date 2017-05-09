Леволиберал Мун Чжэ Ин выиграл президентские выборы в Южной Корее

Бывший глава правящей в Южной Корее демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин объявил о своей победе на досрочных выборах президента страны. Выступая поздно вечером в день голосования, 9 мая, перед своими сторонниками в центре Сеула, он пообещал в должности главы государства "построить новую нацию".

На основании подсчета трети всех избирательных бюллетеней Мун Чжэ Ин набрал почти 40 процентов голосов. За его главных конкурентов консерватора Хон Чжун Пхё и стоящего на центристских позициях бизнесмена Ан Чхоль Су проголосовали соответственно 26,8 и 21,1 процента участников избирателей.

Предвыборная программа 64-летнего Мун Чжэ Ина включала в себя более мягкий политический курс в отношении КНДР, реформы крупных южнокорейских компаний и большую самостоятельность во взаимодействии с США.

Досрочные выборы в Южной Корее были назначены после того, как экс-главе государства Пак Кын Хе объявили импичмент и арестовали по обвинениям в коррупции. Мун Чжэ Ин уже боролся за пост президента в 2012 году с Пак Кын Хе и тогда проиграл, набрав 48 процентов голосов.