"Левада": рейтинг Медведева - самый низкий за 10 лет

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bbcrussian.com
среда, 5 апреля 2017 г. 15:15
Число жителей России, которые одобряют деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России, снизилось с 52% в феврале до 42% в марте.
© Vida Press

Эти цифры содержатся в материале "Левада-Центра", опубликованного по итогам очередного социологического опроса.

Доля не одобряющих деятельность главы кабинета министров выросла также на 10% - с 47% месяц назад до 57%.

Рейтинг президента России Владимира Путина остается стабильно высоким. Его работу одобряют 82% россиян. В феврале этацифра составляла 84%.

Респондентов также попросили назвать политиков и общественных деятелей, которым они больше всего доверяют.

В тройке лидеров по-прежнему, как и год назад, Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

4 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев впервые ответил на подозрения в коррупции, озвученные Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального более месяца назад.

"Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели", - цитирует Медведева агентство ТАСС.

Он заявил, что за публикацией компромата стоит стремление "вытащить людей на улицы", а сам материал назвал "чушью и какими-то бумажками" и сравнил с компотом.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование "Он вам не Димон" об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым.

Как утверждается в расследовании ФБК, российский премьер владеет этими активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми якобы руководят его однокурсники.

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