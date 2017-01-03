Ле Пен заявила о законности присоединения Крыма к России

"Я абсолютно не считаю, что это была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма показал, что хочет присоединиться к России", — сказала политик.

Марин Ле Пен добавила, что считает полуостров неотъемлемой частью России. Кроме того, в ходе интервью она призвала к созданию "стратегических отношений" между Францией и Россией в борьбе против "Исламского государства".