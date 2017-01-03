Ле Пен заявила о законности присоединения Крыма к России

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Gazeta.ru
вторник, 3 января 2017 г. 15:50
Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV о том, что вхождение Крыма в состав России было правомочным и вся процедура была выполнена с соблюдением всех законов.
© Reuters/ Scanpix

"Я абсолютно не считаю, что это была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма показал, что хочет присоединиться к России", — сказала политик.

Марин Ле Пен добавила, что считает полуостров неотъемлемой частью России. Кроме того, в ходе интервью она призвала к созданию "стратегических отношений" между Францией и Россией в борьбе против "Исламского государства".

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