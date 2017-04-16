Ле Пен вызовут в Европарламент на слушания по поводу лишения неприкосновенности

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NEWSru.com
воскресенье, 16 апреля 2017 г. 10:15
Кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вызовут в Европарламент на слушания по поводу возможного лишения ее парламентского иммунитета, передает Reuters.
Marine Le Pen
© AFP / Scanpix

Прокуратура Парижа начала в ее отношении расследование: по версии следствия, сотрудники ее канцелярии были фиктивно трудоустроены в качестве помощников политика в Европарламенте. В связи с этим французские следователи потребовали от Европарламента лишить Ле Пен иммунитета, напоминает РИА "Новости".

"Комитет по юридическим делам Европарламента постановил, что Ле Пен будет вызвана на слушания в ближайший возможный день в мае", - сказала Reuters зампредседателя комитета Лаура Феррара. Она также отметила, что слушания могут состояться еще в первую неделю мая - после первого, но перед вторым туром выборов во Франции.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По результатам опросов, во втором туре за победу будут бороться Ле Пен и Эммануэль Макрон.

"Национальный фронт" - французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей.

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