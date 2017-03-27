Ле Пен предрекла Евросоюзу гибель

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bbcrussian.com
понедельник, 27 марта 2017 г. 10:24
Европейский союз распадется, потому что он больше не нужен его же жителям, заявила кандидат в президенты Франции, лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен на встрече со своими сторонниками.
Marine Le Pen
© AFP / Scanpix

"Европейский союз умрет - людям он больше не нужен", - передает слова Ле Пен агентство Рейтер.

"Пришло время победить глобалистов. [...] Я говорю об эмансипации, об освобождении [...] Я призываю всех патриотов собраться под нашим флагом", - добавила французский кандидат.

Посол Франции в США Жерар Аро прокомментировал заявление Ле Пен в "Твиттере", назвав грядущие президентские выборы во Франции "моментом истины" для Европы. "В этом будет реальное значение президентских выборов: выживание или гибель Евросоюза. Квазиреферендум", - написал дипломат.

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Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля. Основные соперники Ле Пен - центрист Эммануэль Макрон и правоцентрист Франсуа Фийон. Фаворитом выборов считается Макрон. Ожидается, что он выйдет во второй тур вместе с Ле Пен и там обойдет ее.

Марин Ле Пен на прошлой неделе приезжала в Москву, где встретилась с российским президентом Владимиром Путиным и посетила Госдуму. На встрече с Путиным обсуждались в основном перспективы совместной борьбы с терроризмом.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков особо подчеркнул, что на встрече не обсуждались вопросы финансирования партии Ле Пен. Он также заявил, что Россия "ни в коем случае не хочет как-то влиять на происходящие события", имея в виду президентские выборы во Франции.

Однако Ле Пен все равно считается ярко выраженным пророссийским кандидатом. Она неоднократно высказывалась за снятие санкций с России и называла их глупыми. Во время визита в Москву она вновь выступила с таким заявлением.

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