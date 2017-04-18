Ле Пен пообещала приостановить всю иммиграцию во Францию

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bbcrussian.com
вторник, 18 апреля 2017 г. 14:00
Кандидат в президенты Франции и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен пообещала в случае победы на выборах полностью запретить любую иммиграцию в страну до тех пор, пока не будут согласованы и приняты новые законы, регулирующие легальную миграцию.
Marine Le Pen
© AFP / Scanpix

"Я хочу ввести мораторий на всю легальную иммиграцию, чтобы остановить эту безумную, неконтролируемую ситуацию, которая тянет нас вниз", - заявила Ле Пен в ходе митинга в Париже.

После этого, по ее словам, планируется ввести "более жесткие, более разумные, более гуманные, более контролируемые правила" по иммиграции.

Левая французская газета Liberation уже назвала выступление Ле Пен одной из самах бескомпромиссных речей в ее предвыборной кампании.

Другой участник предвыборной гонки - независимый кандидат Эммануэль Макрон - в ходе выступления перед своими сторонниками пообещал сохранить членство Франции в Евросоюзе и при этом усилить ее роль в блоке.

"Нам нужна Европа, и мы переделаем ее. Я стану президентом, который пробудит наши европейские амбиции", - заявил Макрон.

Согласно последним данным соцопросов, Макрон и Ле Пен выйдут во второй тур президентских выборов, который состоится 7 мая. Фаворитом второго тура считается Макрон.

По данным опроса на канале BFMTV, в первом туре он наберет 24% голосов, Ле Пен - 23%, а консерватор Франсуа Фийон заручится поддержкой 19,5% избирателей.

В ходе своей кампании Марин Ле Пен не раз выказывала свою симпатию в адрес российских властей, а также заявляла, что Евросоюз распадается, так как он больше не нужен его жителям.

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