Ле Пен объявила кандидата на пост премьера при победе на выборах

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Gazeta.ru
суббота, 29 апреля 2017 г. 14:44
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что она назначит своим премьер-министром главу партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна в случае победы на выборах, передает Reuters.
M. Le Pen švenčia pergalę pirmame ture
© Sipa / Scanpix

По данным агентства, Дюпон-Эньян поддержал Ле Пен после ее выхода во второй тур, как и ожидалось ранее. Сам политик набрал 4,7% голосов во время первого тура выборов.

«Являясь президентом республики, я назначу Николя Дюпон-Эньяна премьер-министром Франции», — сказала она на пресс-конференции в Париже.

На мероприятии Ле Пен и Дюпон-Эньян сидели вместе.

Ранее Ле Пен заявила, что хочешь сделать Европу «красочной» и счастливой взамен «серого» Евросоюза.

Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая. В нем участвует крайне правая Ле Пен и центрист Эммануэль Макрон.

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