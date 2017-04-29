Ле Пен объявила кандидата на пост премьера при победе на выборах

По данным агентства, Дюпон-Эньян поддержал Ле Пен после ее выхода во второй тур, как и ожидалось ранее. Сам политик набрал 4,7% голосов во время первого тура выборов.

«Являясь президентом республики, я назначу Николя Дюпон-Эньяна премьер-министром Франции», — сказала она на пресс-конференции в Париже.

На мероприятии Ле Пен и Дюпон-Эньян сидели вместе.

Ранее Ле Пен заявила, что хочешь сделать Европу «красочной» и счастливой взамен «серого» Евросоюза.

Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая. В нем участвует крайне правая Ле Пен и центрист Эммануэль Макрон.