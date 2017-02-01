Ле Пен не вернула 300 000 евро по требованию Европарламента

bbcrussian.com
среда, 1 февраля 2017 г. 11:15
Лидер крайне правого "Национального фронта" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не уплатила в положенный срок более 300 тысяч евро по требованию Европарламента.
© AP/Scanpix

Дедлайн по платежу наступил в полночь по местному времени в ночь на среду. Ранее Ле Пен заявляла, что не намерена выплачивать требуемую сумму.

Европарламент обвиняет Марин Ле Пен в том, что она незаконно оплачивала работу своей помощницы по "Национальному фронту" Катрин Гризе из европейских фондов.

Согласно Европарламенту, помощница Ле Пен должна была проводить существенное время в Брюсселе или Страсбурге, а она почти не выезжала из Парижа.

В случае неуплаты европарламентарии угрожали удержать половину депутатской зарплаты Марин Ле Пен и отменить все полагавшиеся ей надбавки.

Сама Ле Пен утверждает, что она стала жертвой политической вендетты.

"Я не покорюсь травле, этому одностороннему решению, принятому моими политическими оппонентами... без доказательств и не дожидаясь решения суда", - заявила Ле Пен агентству Рейтер.

В апреле во Франции пройдут президентские выборы. Марин Ле Пен считается одним из фаворитов на президентский пост. Как ожидается, ее основными соперниками будут бывший премьер-министр страны, консерватор Франсуа Фийон и бывший министр экономики, центрист Эммануэль Макрон.

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