Ле Пен на собрании правых: политикой будущего будет патриотизм

Ле Пен на собрании правых: политикой будущего будет патриотизмв Германии проходит конференция правых партий

 (10)
bbcrussian.com
воскресенье, 22 января 2017 г. 17:55
Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила на собрании правых политиков в Германии, что политикой будущего будет патриотизм.
© Sipa Press/Scanpix


Кандидат в президенты Франции предсказывает, что избиратели во Франции, Германии и Нидерландах последуют примеру жителей США и Британии и отвергнут политический истеблишмент.

По ее словам, в 2016 году "пробудились англосаксонские страны", а 2017 год "будет годом пробуждения жителей континентальной Европы".

С ее комментариями согласился голландский политик Герт Вилдерс.

"Вчера новая Америка. Сегодня новая Европа", - заявил лидер Партии свободы, выступающей против иммиграции, на открытии собрания в городе Кобленц в Германии.

И Вилдерс и Ле Пен высоко оценили концепцию патриотизма.

"Западные люди просыпаются. Они сбрасывают ярмо политкорректности", - заявил голландец.

Ле Пен убеждена, что решение британцев покинуть Евросоюз в прошлом году спровоцирует эффект домино по всему Европейскому союзу.

"Мы переживаем возвращение национальных государств", - сказала она.

Она также раскритиковала миграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель, в результате которой миллионы беженцев оказались в Европе, как "ежедневную катастрофу".

Конференция правых партий проходит в преддверии ключевых выборов во Франции, Нидерландах и Германии в 2017 году. На этих выборах правые политики надеются привлечь избирателей националистической и антииммигрантской риторикой.

Сотни протестующих собрались в Кобленце на акцию против собрания, в котором принимали участие также представители немецкой антииммигрантской партии "Альтернатива для Германии", австрийской Партии свободы, а также итальянской партии, выступающей против Евросоюза, "Северная лига".

Конференция проходит на следующий день после инаугурации американского президента Дональда Трампа, который также отстаивал патриотизм и лозунг "Америка прежде всего" в ходе своей предвыборной кампании.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Премьер Британии абсолютно уверена в надежности ракет "Трайдент" (11)

Премьер Британии абсолютно уверена в надежности ракет Трайдент
Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что абсолютно уверена в надежности британских стратегических ядерных сил после сообщения в прессе о неудачном пуске ракеты "Трайдент".

Ле Пен на собрании правых: политикой будущего будет патриотизм в Германии проходит конференция правых партий  (10)

Ле Пен на собрании правых: политикой будущего будет патриотизм
Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила на собрании правых политиков в Германии, что политикой будущего будет патриотизм.

Трамп — сотрудникам ЦРУ: "Я на 1000 процентов с вами" (11)

D. Trumpas prisiekia 45-uoju JAV prezidentu
Президент США Дональд Трамп заверил сотрудников американских спецслужб, что испытывает к ним огромное уважение, и что никто не окажет им такой поддержки, какую он намерен им обеспечить.

На авиабазу в Польше прибыли первые высокоточные ракеты JASSM (53)

На авиабазу в Польше прибыли первые высокоточные ракеты JASSM
Американскими высокоточными крылатыми ракетами JASSM и JASSM-ER будут оснащены истребители F-16 на авиабазах в Познани и Ласке.

Папа Римский предупреждает об опасности роста популизма (4)

Popiežius Pranciškus
Папа Франциск предупредил об опасности популизма в политике, а также об опасности того, что политические кризисы могут привести к возникновению диктатур, наподобие гитлеровской.
Facebook друзья
Rambler's Top100