Ле Пен на собрании правых: политикой будущего будет патриотизм

Кандидат в президенты Франции предсказывает, что избиратели во Франции, Германии и Нидерландах последуют примеру жителей США и Британии и отвергнут политический истеблишмент.
По ее словам, в 2016 году "пробудились англосаксонские страны", а 2017 год "будет годом пробуждения жителей континентальной Европы".
С ее комментариями согласился голландский политик Герт Вилдерс.
"Вчера новая Америка. Сегодня новая Европа", - заявил лидер Партии свободы, выступающей против иммиграции, на открытии собрания в городе Кобленц в Германии.
И Вилдерс и Ле Пен высоко оценили концепцию патриотизма.
"Западные люди просыпаются. Они сбрасывают ярмо политкорректности", - заявил голландец.
Ле Пен убеждена, что решение британцев покинуть Евросоюз в прошлом году спровоцирует эффект домино по всему Европейскому союзу.
"Мы переживаем возвращение национальных государств", - сказала она.
Она также раскритиковала миграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель, в результате которой миллионы беженцев оказались в Европе, как "ежедневную катастрофу".
Конференция правых партий проходит в преддверии ключевых выборов во Франции, Нидерландах и Германии в 2017 году. На этих выборах правые политики надеются привлечь избирателей националистической и антииммигрантской риторикой.
Сотни протестующих собрались в Кобленце на акцию против собрания, в котором принимали участие также представители немецкой антииммигрантской партии "Альтернатива для Германии", австрийской Партии свободы, а также итальянской партии, выступающей против Евросоюза, "Северная лига".
Конференция проходит на следующий день после инаугурации американского президента Дональда Трампа, который также отстаивал патриотизм и лозунг "Америка прежде всего" в ходе своей предвыборной кампании.