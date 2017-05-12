Le Monde назвала ответственных за взлом почты Макрона

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Republic.ru
пятница, 12 мая 2017 г. 16:11
К взлому почты избранного президента Франции Эммануэля Макрона причастны американские неонацисты. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на официальное расследование французских правоохранительных органов, передает EU Observer.
Brigitte Macron
© Reuters / Scanpix

Как пишет издание, сайт nouveaumartel.com, где должны были появиться украденные письма, находился на том же сервере, что и сайт американских неонацистов dailystormer.com, одним из создателей которого стал Эндрю Ауэрнхаймер, известным под псевдонимом weev.

Переписка Макрона попала на nouveaumartel.com незадолго до его победы на президентских выборах во Франции 5 мая. Архив писем был сброшен на сайт спустя два дня, после того как на имиджборде 4chan появились документы, указывающие, что у Макрона якобы есть офшорный фонд.

В 2013 году Ауэрнхаймер уже судили за киберпреступления в США. Его приговорили к 41 месяцу в федеральной тюрьме и обязался выплатить $73 тысячи штрафа. Сайт Ауэрнхаймера dailystormer.com популяризирует деятельность Натана Дамиго, другого ультраправого активиста, получившего известность после нападения на антифашиста.

О взломе электронной почты штаба Эммануэля Макрона стало известно 6 мая. В сети появилось около 9 гигабайт электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года. Команда Макрона подтвердила факт утечки.

7 мая Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции, за него проголосовали 66% избирателей. В тот же день прокуратура Парижа начала расследование по факту взлома почты.

В ночь перед вторым туром президентских выборов во Франции активисты объявили о "российском следе" в переписке штаба. В ней обнаружили упоминание российской компании "Эврика", которая называет себя подрядчиком Минобороны. Также в метаданных документов нашлось упоминание Георгия Петровича Рошки, в фирме "Эврика" также есть сотрудник с таким именем.

Republic.ru
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