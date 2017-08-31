Под знаменем "Запад-2017" Россия и Беларусь готовятся провести начиная с 14 сентября широкомасштабные военные учения на подступах к Евросоюзу, что вызывает опасения со стороны НАТО и непосредственных соседей Москвы, сея панику в западных государственных канцеляриях. Официально в этих учениях примут участие 12,7 тыс. военнослужащих, из них 7,2 тыс. белорусских и 5,5 тыс. российских, их будут поддерживать около 70 самолетов и вертолетов, 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и 10 кораблей. То есть на 4,7 тыс. человек больше, чем на прошлых учениях в 2015 году, говорится в статье.

Однако, по мнению НАТО, эти приблизительные подсчеты умышленно приуменьшены. Литва, чей восточный фланг оказывается в непосредственной близости, выдвигает цифру в 100 тыс. солдат. Подобное отсутствие "прозрачности" противоречит международным договорам, по мнению Североатлантического альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце августа отправился в Варшаву, чтобы попытаться успокоить Польшу, участвующую в этой операции в рамках политики устрашения, где каждая из двух сторон принимает на себя роль жертвы нападения, передает журналист.

По мнению Минска, подобный военный сценарий является логическим следствием недавнего развертывания альянсом четырех тактических группировок в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, говорится в статье. Сейчас "задействованы" 4,5 тыс. человек, подтвердило НАТО во вторник.

Зато в Москве аргументация, используемая для оправдания учений, несколько иная. Учения носят "сугубо оборонительный характер", замысел был разработан так, будто "террористические группы" проникли в Беларусь и в российский анклав Калининград, расположенный между Польшей и Литвой, указывает автор статьи.

"Подразумевался любой условный противник, не имеющий никакого отношения к региону проведения, события могли произойти в любой точке мира", - поясняет замминистра обороны РФ Александр Фомин, обвиняя Запад в распускании мифов о так называемой "российской угрозе".

Наконец, НАТО оправдывает усиление своего восточного фланга аннексией Крыма Россией и ее участием в украинском конфликте в Донбассе, что всегда отрицалось Москвой, продолжает автор.

Находящаяся в непосредственной близости Литва боится, что Москва воспользуется этими учениями в качестве предлога для длительного наращивания своих войск на восточном фланге НАТО. Минск пообещал, что российские войска покинут белорусскую территорию 20 сентября, сообщает Авриль.