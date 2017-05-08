Лавров и Тиллерсон отношения России с США и ситуацию на Украине

В сообщении отмечается, что представители стран обсудят необходимость прекращения боевых действий в восточной части Украины и «минские соглашения», а также оказание гуманитарной помощи гражданам Сирии и действия по урегулированию сирийского конфликта.

На сайте российского ведомства говорится, что после переговоров Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе.

Ранее, 12 апреля, Тиллерсон встретился с Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. Это был первый приезд Тиллерсона в Россию в должности госсекретаря США.

Тиллерсон отметил, что две ядерные державы не могут находиться в таких отношениях и России и США следует «остановить деградацию отношений, восстановить доверие для того, чтобы решить вопросы, которые являются важными». Госсекретарь США говорил, что страны договорились о создании рабочей группы «по разрешению вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации».