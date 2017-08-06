Лавров и Тиллерсон обсудили санкции на форуме в Маниле

После встречи Лавров сказал, что Тиллерсон спросил его об ответных мерах России на расширение американских санкций. В ответ, как пояснил Лавров, госсекретарю США "были даны разъяснения".

Перед встречей им задали вопрос о санкциях, но они промолчали. Руководители внешнеполитических ведомств обменялись приветственными фразами и сказали несколько слов о графике работы на ближайшие дни. После прессу попросили удалиться, но журналистка из США успела задать вопрос, упомянув новые санкции Вашингтона против РФ. Лавров и Тиллерсон в ответ промолчали, сообщает РИА "Новости".

На самой встрече Лавров и Тиллерсон подробно обсудили перспективы взаимодействия по урегулированию актуальных мировых и региональных проблем, а также состояние отношений между Москвой и Вашингтоном.

Эта встреча глав внешнеполитических ведомств стала уже пятой по счету. До этого Лавров и Тиллерсон проводили беседы с глазу на глаз в Бонне, Москве, Вашингтоне и Гамбурге.

До встречи с Тиллерсоном на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии глава МИД РФ провел две двусторонние встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и главой МИД КНР Ван И.

27 июля конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций, 2 августа закон был подписан президентом Дональдом Трампом. В МИД РФ в ответ на это заявили, что "санкции США не заставят Россию изменить курс или поступиться своими интересами". До этого из РФ были выслана часть дипломатической миссии США. По словам президента Владимира Путина, из страны было выслано более 700 дипломатов.