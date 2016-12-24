Латыш в Сирии: я стал жертвой пропаганды "ИГИЛ"

Юноша из Латвии, задержанный за участие в военном конфликте в Сирии, утверждает, что стал жертвой пропаганды террористической организации "ИГИЛ" ("ДАИШ"), и теперь разочарован в ней, передает агентство LETA.

В интервью на латвийском ТВ юноша утверждает, что отправился в Сирию потому, что его увлекла идея исламского халифата и он "искал правду". Он думал попасть в формирование "ИГИЛ" как гражданское лицо, без участия в военных действиях, а помогая местному населению. По его словам, находясь в Латвии, он не понимал жестокость террористов, хотя про это часто сообщалось в средствах массовой информации.

Гражданин Латвии на свои средства уехал в Турцию, там перебрался через турецко-сирийскую границу и оказался в одной из группировок "ИГИЛ". У него отняли документы и все вещи, начали обучать военному ремеслу, и уклониться от таких занятий было невозможно.

Только тогда юноша понял, что это совсем не то, для чего он находится в Сирии. Поэтому он начал искать возможность вернуться на родину. Это оказалось очень сложно. Во время попытки покинуть "ИГИЛ", террористы его поймали и посадили в тюрьму, где он провел пять месяцев. Как сказал юноша, в тюрьме он видел тысячи людей, которые поняли суть идеологии "ИГ", хотели выбраться с этой территории, но у них не было такой возможности.

Боевики "ИГИЛ" в качестве наказания для латвийского юноши решили отправить его в самые горячие "точки" боевых действий как "пушечное мясо", но во время перевозки ему и еще пяти пленникам удалось бежать (еще трое при побеге были убиты). Юноша добрался до границы с Турцией, там его арестовали турецкие пограничники, которым он рассказал, что хочет возвратиться в Латвию.

Сейчас юноша заявляет, что вербовщики "ИГИЛ" его обманули, пообещав, что в "ИГ" все будет цивилизованно и справедливо. На самом деле оказалось все наоборот. Он добавил, что за все время в Сирии не встретил ни одного человека из Латвии. Находясь под следствием в латвийской тюрьме, молодой человек утверждает, что не участвовал в военных действиях и не использовал оружия против мирного населения.

Ранее латвийского ТВ сообщало, что задержанного зовут Мартыньш, до отъезда в Сирию он проживал в Броцени. Юноша был довольно скрытным, хорошо знал английский язык, много времени проводил за компьютером, а в 12-м классе зарегистрировался на одном из крупных форумов для мусульман.

Как сообщалось, летом 2016 года Полиция безопасности Латвии получила информацию о том, что данный гражданин был задержан правоохранительными органами Турции, а в сентябре решили его депортировать. После депортации сотрудники ПБ конвоировали задержанного из Турции в Латвию, где затем и задержали.

Адвокат обвиняемого утверждает, что его клиент пытался при любой возможности уехать из Сирии, что ему и удалось в 2015 году. После того, как он пробрался в Турцию, он по своей инициативе связался с посольством Латвии, а также правоохранительными органами. Латвиец провел в Сирии полтора года.

Прокуратура Рижского судебного округа подтвердила, что гражданин Латвии участвовал в военном конфликте в Сирии и выступал на стороне "ИГ". Против юноши выдвинуты ряд обвинений, ему может грозить пожизненный срок.