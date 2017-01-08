Латвию посетит руководитель переговоров о выходе Великобритании из ЕС

На следующей неделе с визитом в Латвию прибудет руководитель делегации ЕС на переговорах о выходе Великобритании из ЕС Мишель Барнье, сообщили агентству ЛETA в Кабинете министров.
В среду, 11 января, запланирована встреча Барнье с премьер-министром Марисом Кучинскисом.
До начала переговоров о выходе Великобритании из ЕС Барнье планирует посетить все страны-участницы ЕС.
21 декабря Барнье посетил Литву и обсудил с президентом Далей Грибаускайте общую позицию ЕС по условиям выхода Великобритании из ЕС.
В Литве Барнье встретился также с премьером Саулюсом Сквернялисом, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом и министром финансов Вилюсом Шапокой.