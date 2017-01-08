Латвию посетит руководитель переговоров о выходе Великобритании из ЕС

На следующей неделе с визитом в Латвию прибудет руководитель делегации ЕС на переговорах о выходе Великобритании из ЕС Мишель Барнье, сообщили агентству ЛETA в Кабинете министров.