Латвию посетит руководитель переговоров о выходе Великобритании из ЕС

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 8 января 2017 г. 17:10
На следующей неделе с визитом в Латвию прибудет руководитель делегации ЕС на переговорах о выходе Великобритании из ЕС Мишель Барнье, сообщили агентству ЛETA в Кабинете министров.
© Reuters/Scanpix

В среду, 11 января, запланирована встреча Барнье с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

До начала переговоров о выходе Великобритании из ЕС Барнье планирует посетить все страны-участницы ЕС.

21 декабря Барнье посетил Литву и обсудил с президентом Далей Грибаускайте общую позицию ЕС по условиям выхода Великобритании из ЕС.

В Литве Барнье встретился также с премьером Саулюсом Сквернялисом, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом и министром финансов Вилюсом Шапокой.

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