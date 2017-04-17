Латвия заявила о появлении у своих берегов российских подлодок и корабля

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NEWSru.com
понедельник, 17 апреля 2017 г. 16:35
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии на фоне стартовавших в стране учений НАТО сообщили о появлении вблизи границ государства российских подводных лодок и корабля.
© Reuters/Scanpix

"В эксклюзивной экономической зоне Латвии в пяти с половиной морских миль от территориальных вод Латвии Военно-морские силы 16 апреля идентифицировали две российские подводные лодки класса "Кило", - говорится в сообщении НВС в Twitter.

В тот же день в 20 морских милях от территориальных вод Латвии вооруженные силы страны обнаружили российское спасательное судно CC-750 класса "Каштан" (по классификации НАТО), сказано в еще одном сообщении.

Также НВС Латвии приводят статистику приближений самолетов и кораблей ВС РФ к границам республики за последние три года. По версии Министерства обороны Латвии, в прошлом году российские военные самолеты и корабли приближались к границам республики 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз, передает ТАСС.

Ранее в Латвии неоднократно заявляли о российских кораблей и самолетов возле своих границ. Летом прошлого года НВС Латвии заявили, что обнаружили в 12 морских милях от территориальных вод страны российский военный корабль корабль снабжения "Бира".

Месяцем ранее в мае 2016 года, накануне старта учений НАТО "Весенний шторм" с участием команд из десяти стран, латвийские военные заметили вблизи от морской границы страны российский военный корабль и подводную лодку класса "Кило" (проект 877 "Палтус" или 636 "Варшавянка").

Посол РФ в Латвии Александр Вешняков неоднократно указывал, что все полеты российских воздушно-космических сил и передвижения военных кораблей совершаются в соответствии с международными нормами. Об этом же не раз говорили в Минобороны РФ.

Балтийское море разделено на исключительные экономические зоны стран балтийского региона. Минимальное расстояние между российской и латвийской зонами составляет около 3,7 км. При движении из Калининградской области в любом направлении российские корабли пересекают как минимум две иностранные ИЭЗ.

При этом Конвенция ООН по морскому праву 1982 года не позволяет прибрежным государствам произвольно ограничивать свободу военного мореплавания и приближать режим экономической зоны к режиму территориальных вод. Военные корабли в иностранной экономической зоне вправе осуществлять военно-морское присутствие и повседневную деятельность в соответствии с Уставом ООН и другими международными соглашениями.

Под классом Kilo в НАТО понимают два проекта российских подлодок: 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка". Субмарины класса "Кило"предназначены для разведывательных и патрульных целей, т.к. на сегодняшний день являются одними из самых тихих дизельных подводных лодок в мире. В составе Балтийского флота находятся два "Палтуса" - "Дмитров" и "Выборг".

CC-750 - перестроенное из килектора спасательное судно. Является носителем глубоководного аппарата АС-26.

NEWSru.com
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