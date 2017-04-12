Латвия присоединилась к Евроцентру по борьбе с гибридными угрозами

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rus.DELFI.lv
среда, 12 апреля 2017 г. 11:29
11 апреля в Хельсинки при участии министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни и представителей Европейского Союза и НАТО был подписан меморандум о взаимопонимании об учреждении Европейского центра передового опыта по борьбе с гибридными угрозами, сообщает пресс-служба МИД Латвии.
© Shutterstock nuotr.

Меморандум подписали Латвия, Германия, Литва, Польша, Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция и Швеция.

Центр будет вести изучение и анализ гибридных угроз, а также осуществлять практическое обучение и предоставлять консультации, чтобы повысить способность европейских стран противостоять гибридным угрозам.

Центр будет находиться в Хельсинки и объединит экспертов стран-участниц ЕС и НАТО к совместным действиям, чтобы лучше понять и бороться с гибридными угрозами.

Учреждение центра является прямым свидетельством укрепления сотрудничества между ЕС и НАТО, и планируется, что центр будет развивать сотрудничество с центрами передового опыта НАТО в странах Балтии, отмечают в латвийском МИД.

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Латвия присоединилась к Евроцентру по борьбе с гибридными угрозами
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