Латвия попросит НАТО в случае угрозы срочно прислать ей 5000 солдат

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rus.DELFI.lv
среда, 1 февраля 2017 г. 10:04
Правительство Латвии одобрило идею о подписании договора с Североатлантическим альянсом о том, что в случае военной угрозы она ожидает прибытия на свою территорию бригады особо быстрого реагирования НАТО, сообщает LETA.
© AP/Scanpix

Вышеупомянутая бригада состоит из примерно 5000 солдат, поддерживаемых компонентом морских, воздушных и специальных операций. Оперативные подразделения этих сил могут быть передислоцированы и использованы в течение 48 в любую из стран НАТО.

Ранее в ходе международных военных учений в Латвии начальник оперативного управления подразделения по интеграции сил НАТО подполковник Саймон Бедмен подтвердил, что в случае необходимости "острие копья" сил НАТО способен прибыть на помощь в течение первых двух суток конфликта. Полномасштабное подкрепление со стороны всего Альянса подтянется в течение недели.

Латвию в этом году в Силах реагирования НАТО будут представлять около 160 солдат. В этом году в составе сил 527 латвийских солдат, в том числе 45 военных моряков, 37 военных полицейских, 140 пехотинцев, 240 солдат большого латвийского контингента (пехотная рота, элементы боевой поддержки и штабной персонал), а также 65 солдат Резервных сил.

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