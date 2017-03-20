Латвия получила 47 бронемашин: с капремонтом и ракетами проект обойдется в 209 млн. евро

 (37)
rus.DELFI.lv
понедельник, 20 марта 2017 г. 13:55
Национальные вооруженные силы Латвии получили еще одну партию легких гусеничных бронемашин от Великобритании — на данный момент доставлено уже 47 из 123 купленных Латвией у англичан машин.
© Foto - Latvijas armija

Об этом сообщает LETA, отмечая, что общая сумма контракта превышает 46,5 млн. евро. Эти деньги пойдут не только на покупку подержанной бронетехники, но и ее капитальный ремонт.

Помимо этого, Латвия планирует оснастить бронемашины (бронетранспортерами их называть некорректно — скорее, это легкая разведывательаня бронемашина) противотанковыми ракетными системами Spike, а также современными системами командной связи стандарта НАТО. Также нужно будет закупить аммуницию для 30-мм пушки, симулятор для обучения управления этой техников, а также запас ракет. В итоге, подсчитало Министерство обороны, данный проект обойдется латвийским налогоплательщикам почти в 209 миллионов 607 тысяч евро.

Соглашение о закупке 123 гусеничных бронемашин у Великобритании было подписано в сентябре 2014 года. Бронемашины CVRT Национальные вооруженные силы получат в период с 2016 по 2020 год.

Закупленные Латвией бронетранспортеры идеально подходят для ее условий, считает заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе генерал Адриан Бредшоу.

Он пояснил, что сам использовал эти бронемашины, и считает, что они соответствуют топографическим условиям Латвии, так как отлично работают в заболоченной и лесистой местности и имеют хорошие маневренные способности. "Это идеальный вариант для Латвии", — сказал Бредшоу.

Американский генерал выразил надежду, что "латвийские Национальные вооруженные силы будут с огромной решимостью бороться против возможной военной агрессии и армия воспользуется преимуществами местности".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Глава немецкой разведки: "Российская угроза стала актуальнее" (2)

Глава немецкой разведки: Российская угроза стала актуальнее
Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel о том, что в последнее время российская угроза стала более актуальна.

Украина назвала число солдат, погибших в Донбассе (18)

Andrijus Lysenka
Министерство обороны Украины огласило данные о боевых потерях за время операции против пророссийских сепаратистов в Донбассе. Счет идет на многие тысячи.

За сутки в Средиземном море спасены более трех тысяч беженцев (2)

За сутки в Средиземном море спасены более трех тысяч беженцев
Вблизи побережья Ливии было проведено 25 различных спасательных операций. Увеличение количества мигрантов, пытающихся достичь берегов Европы, вызвано благоприятными погодными условиями.

Лондон подаст заявку в ЕС на выход из сообщества 29 марта (1)

Londonas
Премьер-министр Великобритании уведомит ЕС о начале выхода страны из Евросоюза 29 марта.

Украина запретила въезд посетившим Крым европейским депутатам (12)

Украина запретила въезд посетившим Крым европейским депутатам
Служба безопасности Украины ввела санкции в отношении четырех европейских депутатов, которые приехали в Крым без разрешения Киева, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.
Facebook друзья
Rambler's Top100