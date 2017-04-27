Латвия покупает у Австрии 47 самоходных гаубиц

Бергманис в эти дни принимает участие в неформальном совещании министров обороны ЕС в Валлетте. В среду на встрече с министром обороны Австрии Хансом-Петером Доскоцилом был подписан договор о покупке 155-миллиметровых гаубиц серии "M109" с обучающей платформой.

Средние затраты на единицу в зависимости от модификации составят от 60 до 140 000 евро, сумма договора составляет 6 млн евро. Всего у Австрии будет куплено 47 единиц боевой техники. Гаубицы в 2003-2007 гг. были модернизированы и законсервированы. Поставка планируется осенью. Специалистов латвийской армии обучат в Австрии использованию техники.