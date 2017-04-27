Латвия покупает у Австрии 47 самоходных гаубиц

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rus.DELFI.lv
четверг, 27 апреля 2017 г. 09:38
Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис подписал договор о приобретении подержанных самоходных гаубиц у Австрии, сообщила передача LTV "Утренняя панорама".
© M109. Foto: Sargs.lv

Бергманис в эти дни принимает участие в неформальном совещании министров обороны ЕС в Валлетте. В среду на встрече с министром обороны Австрии Хансом-Петером Доскоцилом был подписан договор о покупке 155-миллиметровых гаубиц серии "M109" с обучающей платформой.

Средние затраты на единицу в зависимости от модификации составят от 60 до 140 000 евро, сумма договора составляет 6 млн евро. Всего у Австрии будет куплено 47 единиц боевой техники. Гаубицы в 2003-2007 гг. были модернизированы и законсервированы. Поставка планируется осенью. Специалистов латвийской армии обучат в Австрии использованию техники.

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