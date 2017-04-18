Латвия отправит ракету в космос в 2018 году

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rus.DELFI.lv
вторник, 18 апреля 2017 г. 16:30
В четверг, 20 апреля, на аэродроме "Цесис" в Латвии будет запущена испытательная ракета, с помощью которой будут проверены различные системы создаваемой в Латвии космической ракеты.
© Vida Press

Планируется, что Латвия покорит космос в 2018 году — разрабатываемый здесь летательный аппарат поднимется на высоту 100 километров.

Как сообщает LETA, в ходе испытаний над Цесисом будет проверена работа телеметрических датчиков, высотомера, отсоединения парашюта и аппаратуры прямой видеосвязи.

Работы над созданием первой в Латвии космической ракеты начались в 2016 году, и первый прототип уже был испробован в конце прошлого года.

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