Латвия отгородится от Беларуси 120-километровым забором

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rus.DELFI.lv
суббота, 13 мая 2017 г. 15:23
На границе между Латвией и Беларусью будет возведен забор общей длиной 120 км, сообщает LETA со ссылкой на подготовленный Министерством внутренних дел Латвии документ. Предполагается, что забор позволит ограничить поток нелегальных иммигрантов и других нарушителей границы.
© Reuters / Scanpix

Работы по возведению забора начнутся в 2018 году. Общая стоимость проекта составит 9,6 млн евро. В этим году МВД планирует провести закупку на разработку проекта.

Ранее уже сообщалось, что забор высотой два метра планируется возвести из металлической сетки, которая используется для ограничения доступа на промышленные и военные объекты.

В настоящее время уже идут работы по возведению забора на границе с Россией. Согласно проекту, общая длина этого забора составит 92 км (общая длина границы между Латвией и Россией составляет 270 км).

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