Латвия может сменить национальный бренд на Magnetic Latvia

Словосочетание Magnetic Latvia оказалось настолько удачным, что Институт Латвии хочет использовать его и в любой другой области.

В предыдущие годы концепции образа Латвии, бренды и слоганы разрабатывались за большие деньги, но оказались бесполезны для содействия предпринимательской деятельности.

Как отметил директор агентства Андрис Озолс, девиз "Земля, которая поет" в области машиностроения или пищевой промышленности ничего о Латвии не расскажет.

Лозунг "Наслаждайся не спеша" для инвесторов, скорее, будет сигналом о том, что с получением разрешений в Латвии ожидается большая волокита.

"На мой взгляд, результат оказался простым и красивым. Такой логотип будет эволюционировать и впишется в самые различные области", - считает Озолс.