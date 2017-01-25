Латвия может сменить национальный бренд на Magnetic Latvia

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rus.DELFI.lv
среда, 25 января 2017 г. 13:35
Национальный слоган Magnetic Latvia ("Притягательная Латвия"), который использует Латвийское агентство инвестиций и развития, может прийти на смену нынешнему - "Best enjoyed slowly" ("Наслаждайся не спеша"). Об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.
© Shutterstock nuotr.

Словосочетание Magnetic Latvia оказалось настолько удачным, что Институт Латвии хочет использовать его и в любой другой области.

В предыдущие годы концепции образа Латвии, бренды и слоганы разрабатывались за большие деньги, но оказались бесполезны для содействия предпринимательской деятельности.

Как отметил директор агентства Андрис Озолс, девиз "Земля, которая поет" в области машиностроения или пищевой промышленности ничего о Латвии не расскажет.

Лозунг "Наслаждайся не спеша" для инвесторов, скорее, будет сигналом о том, что с получением разрешений в Латвии ожидается большая волокита.

"На мой взгляд, результат оказался простым и красивым. Такой логотип будет эволюционировать и впишется в самые различные области", - считает Озолс.

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Латвия может сменить национальный бренд на Magnetic Latvia (9)

Латвия может сменить национальный бренд на Magnetic Latvia
Национальный слоган Magnetic Latvia ("Притягательная Латвия"), который использует Латвийское агентство инвестиций и развития, может прийти на смену нынешнему - "Best enjoyed slowly" ("Наслаждайся не спеша"). Об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.
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