Латвия купила у Дании системы противовоздушной обороны Stinger

В конце прошлой неделе Латвия подписала с вооруженными силами Дании договор о покупке системы противовоздушной обороны Stinger, сообщил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения министр обороны Раймонд Бергманис (СЗК).
Он не стал раскрывать сумму сделки и размер закупленного вооружения. "Сумма сделки не очень большая, но мы получили достаточное количество оружия", - сказал министр.
Министр отметил, что очень гордится этим событием. "Это очень существенно для развития наших вооруженных сил. [...] Мы сможет более эффективно защищать свою страну, если возникнет такая необходимость", - признал министр.
По его словам, приобретенные у Дании системы Stinger могут быть доставлены в Латвию уже в этом году, но необходимо выполнить множество формальностей, поэтому техника может прибыть в страну только в начале 2018 года.