Латвия купила у Дании системы противовоздушной обороны Stinger

Он не стал раскрывать сумму сделки и размер закупленного вооружения. "Сумма сделки не очень большая, но мы получили достаточное количество оружия", - сказал министр.

Министр отметил, что очень гордится этим событием. "Это очень существенно для развития наших вооруженных сил. [...] Мы сможет более эффективно защищать свою страну, если возникнет такая необходимость", - признал министр.

По его словам, приобретенные у Дании системы Stinger могут быть доставлены в Латвию уже в этом году, но необходимо выполнить множество формальностей, поэтому техника может прибыть в страну только в начале 2018 года.