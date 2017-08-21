Латвия купила у Дании системы противовоздушной обороны Stinger

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DELFI
понедельник, 21 августа 2017 г. 11:20
В конце прошлой неделе Латвия подписала с вооруженными силами Дании договор о покупке системы противовоздушной обороны Stinger, сообщил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения министр обороны Раймонд Бергманис (СЗК).
© Augustas Didžgalvis

Он не стал раскрывать сумму сделки и размер закупленного вооружения. "Сумма сделки не очень большая, но мы получили достаточное количество оружия", - сказал министр.

Министр отметил, что очень гордится этим событием. "Это очень существенно для развития наших вооруженных сил. [...] Мы сможет более эффективно защищать свою страну, если возникнет такая необходимость", - признал министр.

По его словам, приобретенные у Дании системы Stinger могут быть доставлены в Латвию уже в этом году, но необходимо выполнить множество формальностей, поэтому техника может прибыть в страну только в начале 2018 года.

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