Латвия изменит процедуру оформления виз российским туристам

rus.DELFI.lv
суббота, 5 августа 2017 г. 17:48
Посольство Латвии в Москве изменит процедуру оформления виз россиянам. С 1 сентября посольством прекращает аккредитацию российских туроператоров, сотрудники которых в настоящее время могут подавать документы на визы вместо самих путешественников, сообщает РИА "Новости".
© Sputnik / Scanpix

Отныне планирующим посетить Латвию россиянам придется самостоятельно обращаться в консульский отдел посольства в Москве. Помимо этого, они могут подать документы в визовые центры компании Pony Express.

Механизм оформления визы россиянам с помощью турфирм неэффективен, поэтому от него было решено отказаться, пояснили латвийские дипломаты. По их данным, при посредничестве компаний россиянам выдали лишь около пяти процентов от общего количества разрешений на въезд.

По информации латвийского Центрального статистического управления, Россия стала лидером по числу туристов, посетивших страну в первом квартале 2017 года.

Как сообщалось, в 2016 году в латвийских гостиницах останавливались 2,304 млн туристов, что на 7,7% больше, чем в 2015 году, в том число иностранных гостей выросло на 6,7% — до 1,574 млн человек, сообщает Центральное статистическое управление.

Больше всего туристов в прошлом году было из России — 208 800 человек или 13,3% от общего числа гостей, Германии — 187 800, Литвы — 158 800 и Эстонии — 145 300.

Самый значительный прирост среди туристов по итогам 2016 года был отмечен среди граждан Китая (+57,8%), США (+33,9%), Израиля (27,5%), Великобритании (22,7%), Испании (21,6%) и Финляндии (21,5%). Количество гостей из России выросло на 2,5%. Реже в Латвию стали приезжать туристы из Бельгии (-25,4%), Нидерландов (-8,4%), Норвегии (-4,7%), Швеции (-3,6%) и Чехии (-3,2%).

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