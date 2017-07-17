Латвия хочет укреплять сотрудничество с Азербайджаном

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rus.DELFI.lv
понедельник, 17 июля 2017 г. 19:05
Латвия хочет укреплять сотрудничество с Азербайджаном в сфере транспорта, особенно в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис на пресс-конференции после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Latvijos vėliava
© Shutterstock nuotr.

Вейонис назвал Азербайджан важным партнером Латвии, а отношения между странами - тесными и дружественными. Перед пресс-конференцией была подписана декларация о стратегическом сотрудничестве, которую Вейонис считает очень важным импульсом для развития сотрудничества.

Также подписаны отраслевые договоры о сотрудничестве в сфере образования, транспорта и надзора за строительством. Президент подчеркнул, что эти договоры углубят двусторонние отношения, а запланированный на сегодня латвийско-азербайджанский бизнес-форум и частые визиты должностных лиц позволяют надеяться на активизацию экономического сотрудничества.

В то же время он выразил поддержку укреплению отношений между ЕС и Азербайджаном, важную роль в котором играет Восточное партнерство как гибкая структура, позволяющая каждой стране формировать настолько глубокие отношения с ЕС, насколько она желает.

Вейонис назвал Азербайджан важным партнером ЕС в сфере энергетики и транспорта. "Поэтому мы высоко ценим роль Азербайджана в проекте южного газового коридора и вклад в диверсификацию поставок энергии", - сказал президент.

Он считает, что предстоящий в ноябре саммит Восточного партнерства будет хорошей возможностью для того, чтобы найти новые взаимовыгодные направления сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Президенты обсудили также вопросы демократии и прав человека в Азербайджане. Вейонис призвал Алиева продолжать работу над укреплением принципов демократии. Также он выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана.

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