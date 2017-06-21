Латвия думает увеличить число своих военных в операциях в Афганистане и Ираке

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rus.DELFI.lv
среда, 21 июня 2017 г. 16:27
Для усиления борьбы с терроризмом Латвия рассматривает возможность увеличить число своих военных в операциях в Афганистане и Ираке, сообщил министр обороны Раймонд Бергманис на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.
Latvian Army
© DELFI.lv

Министр сегодня доложил в комиссии об итогах саммита НАТО в Брюсселе.

Латвия получила приглашение увеличить свое присутствие в Афганистане и Ираке и сейчас рассматривает свои возможности и консультируется с союзниками, рассказал Бергманис.

Остальная часть заседания комиссии проходила за закрытыми дверями, а после него Бергманис сказал агентству LETA, что сейчас решается вопрос о том, каких специалистов Латвия могла бы направить в эти страны. Латвия уже имеет опыт участия в международных миссиях специалистов разных областей, например, саперов.

В боевых операциях латвийские военные участвовать не будут, заверил министр.

Сейчас службу в обучающей операции НАТО "Resolute Support" в Афганистане несут 23, а в антитеррористической операции "Inherent Resolve" в Ираке — шесть латвийских военных.

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Latvian Army
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