Латвия думает увеличить число своих военных в операциях в Афганистане и Ираке

Министр сегодня доложил в комиссии об итогах саммита НАТО в Брюсселе.

Латвия получила приглашение увеличить свое присутствие в Афганистане и Ираке и сейчас рассматривает свои возможности и консультируется с союзниками, рассказал Бергманис.

Остальная часть заседания комиссии проходила за закрытыми дверями, а после него Бергманис сказал агентству LETA, что сейчас решается вопрос о том, каких специалистов Латвия могла бы направить в эти страны. Латвия уже имеет опыт участия в международных миссиях специалистов разных областей, например, саперов.

В боевых операциях латвийские военные участвовать не будут, заверил министр.

Сейчас службу в обучающей операции НАТО "Resolute Support" в Афганистане несут 23, а в антитеррористической операции "Inherent Resolve" в Ираке — шесть латвийских военных.