Латвийцы полагают, что нужно сотрудничать с Россией по ряду направлений

Абсолютное большинство опрошенных экономически активных жителей Латвии (87%) полагает, что Латвия должна сотрудничать с Россией в таких направлениях как транспорт, логистика, охрана границ, а также в вопросах миграции, культуры и искусства.

Ранее премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что страна отдает предпочтение конструктивному и практическому сотрудничеству с Россией по ряду направлений.