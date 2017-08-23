Латвийцы полагают, что нужно сотрудничать с Россией по ряду направлений

 (14)
rus.DELFI.lv
среда, 23 августа 2017 г. 11:40
Лишь 8% респондентов считает, что Латвия должна полностью отказаться от любого сотрудничества с Россией, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу передачи "900 секунд" телеканала LNT агентством TNS Latvia.
© AFP/Scanpix

Абсолютное большинство опрошенных экономически активных жителей Латвии (87%) полагает, что Латвия должна сотрудничать с Россией в таких направлениях как транспорт, логистика, охрана границ, а также в вопросах миграции, культуры и искусства.

Ранее премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что страна отдает предпочтение конструктивному и практическому сотрудничеству с Россией по ряду направлений.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Трамп: не выделят деньги на стену - бюджет не подпишу

Трамп: не выделят деньги на стену - бюджет не подпишу
Президент США Дональд Трамп вновь пообещал построить стену на границе с Мексикой, пригрозив не подписать бюджет, если в нем не будут выделены деньги на этот проект. Отсутствие бюджета приведет к тому, что федеральные учреждения США приостановят свою деятельность.

Штайнмайер предостерегает Москву от усиления напряженности в отношениях с Западом (10)

Frankas Walteris Steinmeieris
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерегает Москву от усиления напряженности в отношениях с Западом и конфронтации с ним. Об этом говорится в речи, с которой германский политик выступит в Таллине. Выдержки из подготовленного заранее текста распространили европейские информагентства.

Латвийцы полагают, что нужно сотрудничать с Россией по ряду направлений (14)

Латвийцы полагают, что нужно сотрудничать с Россией по ряду направлений
Лишь 8% респондентов считает, что Латвия должна полностью отказаться от любого сотрудничества с Россией, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу передачи "900 секунд" телеканала LNT агентством TNS Latvia.

Греческий министр отказался участвовать в конференции на тему преступлений коммунизма в Таллине (30)

Греческий министр отказался участвовать в конференции на тему преступлений коммунизма в Таллине
Министр юстиции, прозрачности и прав человека Греции Ставрос Контонис отказался принимать участие в конференции на тему преступлений коммунизма, которая пойдет 23 августа в Таллине в рамках председательства Эстонии в ЕС, сообщает rus.DELFI.ee.

Датская полиция: изуродованное тело принадлежит пропавшей журналистке (3)

Датская полиция: изуродованное тело принадлежит пропавшей журналистке
Женское туловище без головы и конечностей, найденное в прибрежных водах Копенгагена, принадлежит исчезнувшей журналистке Ким Валль, объявила датская полиция. Тело Валль было изуродовано преднамеренно.
Facebook друзья