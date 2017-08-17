Latvijas Avize: для некоторых туристов Латвия стала Алколандией

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rus.DELFI.lv
четверг, 17 августа 2017 г. 10:05
Имя Латвии в финских СМИ никогда не звучало так часто, как этим летом. Путешественникам, которые въезжают в Латвию из Эстонии через Айнажи, за версту видно, как называется наша страна, пишет Latvijas Avize.
© D.Tunkūno nuotr.

Когда позади остается эстонский пограничный пункт Икла, над которым гордо реет сине-черно-белый флаг, начинается неизвестность.

С латвийской стороны нет ни табличек, ни флага, которые бы сообщали людям, что они прибыли в Латвию - страну ЕС.

Большой рекламный щит, который прикреплен к крыше обшарпанной будки бывшего погранпункта, гласит, что туристы прибыли в страну "ALKO 1000 MARKET".

Благодаря торговле алкоголем Айнажский пункт ожил, хотя здесь ничего не сделано для того, чтобы окрестности выглядели хоть сколько-нибудь ухоженными. За эту жалкую визитную карточку Латвии ответственным не чувствует себя ни государство, ни самоуправление, отмечает издание.

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