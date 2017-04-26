Латвиец признался, что был снайпером в Донбассе и убил более 100 человек

В суде Скрипник утверждал, что занимался на Украине гуманитарной деятельностью, а в своих показаниях в ходе досудебного расследования оболгал себя, так как находился под психологическим давлением.

В среду, 26 апреля, суд просмотрел видеозапись показаний обвиняемого, данных следователям ПБ. В них Скрипник рассказывает, что жил в Москве и с 2008 года участвовал в групповых занятиях, в том числе на военные темы. Летом 2014 года ему предложили вместе с этой группой отправиться в восточную Украину. За один день участия в вооруженном конфликте ему предложили 20 тыс. рублей. Оружие и форму Скрипнику выдали еще в России, а в боевых действиях в Луганске и Донецке он участвовал с июля 2014 года. Скрипник признался, что убивал людей — как снайпер он застрелил более 100 человек. После ранения он месяц лечился в больнице, а потом продолжал участвовать в боевых действиях до конца апреля 2015 года.

В мае 2015 года Скрипник был задержан в России за незаконное пересечение границы, но уже в октябре был освобожден. В начале 2016 года его задержали в Латвии.