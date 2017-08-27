В своем интервью на украинском телеканале "Прямий" спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал решение Киева в 1994 году отказаться от ядерного оружия "хорошим" и "правильным". "Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то позитивным", - заявил он, добавив, что не желал бы, чтобы Украина возобновила свою ядерную программу. Интервью было показано на телеканале в субботу, 26 августа, а записано накануне во время визита Волкера в Киев.

"Украина не готова к НАТО"

На вопрос корреспондента о сроке, когда Украина сможет вступить в НАТО, Волкер ответил, что это зависит от Киева. "Украина - независимая страна. Никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО. Это полностью решение Украины", - заявил он, добавив, что это не означает, что страна близка к этому решению.

"Пока я не верю, что Украина готова вступить в НАТО, а НАТО - принять ее в нынешней ситуации", - отметил Волкер. По его словам, для начала Киеву предстоит провести политические и экономические реформы, побороть коррупцию и наладить отношения с соседями. Особое внимание Волкер уделил коррупции, отметив, что США получают информацию об уровне проблемы от американского бизнеса, который работает на Украине.

Попытка восстановить ядерный статус

В декабре 2016 года члены Радикальной партии Украины, в том числе и руководитель ее парламентской фракции Олег Ляшко, внесли на рассмотрение Верховной рады законопроект о восстановлении статуса Украины в качестве ядерной державы.

В декабре 1994 года был подписан Будапештский меморандум - международный договор между Украиной, США, Россией и Великобританией о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия.