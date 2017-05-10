Кто такая Брижит Макрон: пять интересных фактов о новой первой леди Франции

Брижит Мари-Клод Макрон (в девичестве Тронье) родилась 13 апреля 1953 года во французском городе Амьен. В семье Брижит была самой младшей из шести детей. Ее отец Жан Тронье — известный шоколатье и владелец кондитерской фабрики, которая до сих пор приносит весьма неплохой доход (около 4 млн евро в год). Однако, девочка решила не идти по стопам отца и поступила на педагогический факультет со специализацией на французском языке и латыни. Этот выбор можно с точностью назвать судьбоносным, ведь сегодняшний президент Франции Эммануэль Макрон влюбился в свою будущую жену еще в школе, будучи ее учеником.