Кто такая Брижит Макрон: пять интересных фактов о новой первой леди Франции

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SHOWTIME!
среда, 10 мая 2017 г. 18:51
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От одного банкира ушла к другому
В минувшее воскресенье, 7 мая, во Франции прошел второй тур президентских выборов, победа в котором, согласно экзит-поллам, досталась 39-летнему кандидату от независимого движения "Вперед!" Эммануэлю Макрону. Пока Франция чествует нового президента и победу либерализма, мы, согласно пословице "За каждым сильным мужчиной стоит еще более сильная женщина", решили рассказать о новой первой леди страны — Брижит Макрон.
Brigitte Macron, Emmanuel'is Macron'as
© Vida Press
Брижит Мари-Клод Макрон (в девичестве Тронье) родилась 13 апреля 1953 года во французском городе Амьен. В семье Брижит была самой младшей из шести детей. Ее отец Жан Тронье — известный шоколатье и владелец кондитерской фабрики, которая до сих пор приносит весьма неплохой доход (около 4 млн евро в год). Однако, девочка решила не идти по стопам отца и поступила на педагогический факультет со специализацией на французском языке и латыни. Этот выбор можно с точностью назвать судьбоносным, ведь сегодняшний президент Франции Эммануэль Макрон влюбился в свою будущую жену еще в школе, будучи ее учеником.
1 6
От одного банкира ушла к другому
SHOWTIME!
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Brigitte Macron, Emmanuel'is Macron'as
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