Датский изобретатель Петер Мадсен, обвиняемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, заявил, что она погибла в результате несчастного случая на подлодке: ей на голову упала 70-килограммовая крышка люка.
© AFP / Scanpix

В ходе слушаний в суде Мадсен заявил, что не смог удержать тяжелую крышку и уронил ее на голову Валль. На вопрос, почему он решил избавиться от тела журналистки, Мадсен ответил: "Под ней была лужа крови. В состоянии шока я решил, что так будет лучше".

В то же время Мадсен отказался признать себя виновным в убийстве Валль и заявил, что не расчленял ее тело, найденное в прибрежных водах Копенгагена без головы и конечностей.

То, что изуродованное тело принадлежит именно Ким Валль, было подтверждено ДНК-анализом. Поиски других частей тела журналистки продолжаются до сих пор.

"Крышка люка упала ей на голову": новая версия гибели Ким Валль
© AFP / Scanpix

Ким Валль в последний раз видели живой 10 августа 2017 года на борту самодельной подводной лодки Мадсена "Наутилус". Журналистка готовила материал об изобретателе и его субмарине, считавшейся самой крупной частной подлодкой в мире.

Предполагалось, что поездка Валль и Мадсена будет короткой. Утром 11 августа бойфренд журналистки, обеспокоенный ее долгим отсутствием, обратился в полицию.

После нескольких часов поисков спасатели сообщили, что нашли Мадсена. Тот сказал, что его подлодка затонула в результате аварии.

Изобретатель объяснял, субмарина якобы утонула стремительно и ничего нельзя было сделать.

Мадсен также утверждал, что перед тем, как его лодка потерпела крушение, он высадил Ким Валль на одном из островов в окрестностях Копенгагена.

Позже датская полиция заявила, что подлодка была затоплена намеренно. Тогда Мадсен поменял показания и заявил, что журналистка погибла в результате несчастного случая и что он "похоронил ее в море".
Мадсен был арестован по решению суда Копенгагена. 5 сентября суд продлил срок ареста изобретателя еще на месяц.

30-летняя Ким Валль жила между Нью-Йорком и Пекином; она была журналистом-фрилансером и писала для газет New York Times, Guardian и журнала Vice.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Разрушения и эвакуация: ураган "Ирма" обрушился на Карибы (2)

На острова Карибского бассейна и юго-восточное...

Европейский суд отверг требования отменить систему миграционных квот

Европейский суд правосудия отверг иски Венгрии и...

"Крышка люка упала ей на голову": новая версия гибели Ким Валль

Датский изобретатель Петер Мадсен, обвиняемый в...

Омбудсмен призвал Латвию отказаться от термина "негражданин" (4)

Термин "негражданин" юридически неверен и на...

ЕС и НАТО проводят учения против фальшивых новостей (2)

Евросоюз и НАТО проведут серию учений для определения...

TOP новостей

Две трети жителей Литвы видят в Островецкой АЭС угрозу безопасности (71)

Две трети жителей Литвы считают, что строящаяся в...

Литва обыграла Германию и заняла первое место в группе (1)

Сегодня в Тель-Авиве (Израиль) в матче лидеров группы "В"...

Цены значительно возросли: почему так произошло? (44)

Перед введением евро было много обещаний, что цены не...

Поляки в Cейме Литвы не торопят вопрос написания фамилий (1)

Находящаяся в оппозиции в Cейме Литвы фракция...

После отпуска по уходу за ребенком – удар от государства (24)

Представители власти утверждали, что новый Трудовой...