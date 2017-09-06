"Крышка люка упала ей на голову": новая версия гибели Ким Валль

В ходе слушаний в суде Мадсен заявил, что не смог удержать тяжелую крышку и уронил ее на голову Валль. На вопрос, почему он решил избавиться от тела журналистки, Мадсен ответил: "Под ней была лужа крови. В состоянии шока я решил, что так будет лучше".
В то же время Мадсен отказался признать себя виновным в убийстве Валль и заявил, что не расчленял ее тело, найденное в прибрежных водах Копенгагена без головы и конечностей.
То, что изуродованное тело принадлежит именно Ким Валль, было подтверждено ДНК-анализом. Поиски других частей тела журналистки продолжаются до сих пор.
Ким Валль в последний раз видели живой 10 августа 2017 года на борту самодельной подводной лодки Мадсена "Наутилус". Журналистка готовила материал об изобретателе и его субмарине, считавшейся самой крупной частной подлодкой в мире.
Предполагалось, что поездка Валль и Мадсена будет короткой. Утром 11 августа бойфренд журналистки, обеспокоенный ее долгим отсутствием, обратился в полицию.
После нескольких часов поисков спасатели сообщили, что нашли Мадсена. Тот сказал, что его подлодка затонула в результате аварии.
Изобретатель объяснял, субмарина якобы утонула стремительно и ничего нельзя было сделать.
Мадсен также утверждал, что перед тем, как его лодка потерпела крушение, он высадил Ким Валль на одном из островов в окрестностях Копенгагена.
Позже датская полиция заявила, что подлодка была затоплена намеренно. Тогда Мадсен поменял показания и заявил, что журналистка погибла в результате несчастного случая и что он "похоронил ее в море".
Мадсен был арестован по решению суда Копенгагена. 5 сентября суд продлил срок ареста изобретателя еще на месяц.
30-летняя Ким Валль жила между Нью-Йорком и Пекином; она была журналистом-фрилансером и писала для газет New York Times, Guardian и журнала Vice.
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