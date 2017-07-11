Крушение военного самолета в США: погибли 16 человек

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bbcrussian.com
вторник, 11 июля 2017 г. 11:10
В штате Миссисипи потерпел крушение транспортный военный самолет; все находившиеся на его борту 16 человек погибли. Самолет С-130 упал в поле в 160 км к северу от столицы штата Джексона.
© Кадр видео

Один очевидец рассказал, что самолет спиралью падал на землю, а из одного из его двигателей валил дым.

Катастрофа произошла в понедельник в 16 часов по местному времени. Ее причины пока не известны.

Представитель корпуса морских пехотинцев Сара Бернс сказала лишь, что у транспортного самолета KC-130 Hercules "возникла техническая проблема".

Губернатор Миссисипи Крис Брайант назвал случившееся трагедией.

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