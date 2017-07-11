Крушение военного самолета в США: погибли 16 человек

Один очевидец рассказал, что самолет спиралью падал на землю, а из одного из его двигателей валил дым.

Катастрофа произошла в понедельник в 16 часов по местному времени. Ее причины пока не известны.

Представитель корпуса морских пехотинцев Сара Бернс сказала лишь, что у транспортного самолета KC-130 Hercules "возникла техническая проблема".

Губернатор Миссисипи Крис Брайант назвал случившееся трагедией.