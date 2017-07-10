Крупнейший в Европе гей-парад собрал около 800 000 зрителей

Сотни тысяч жителей Кельна и гостей города стали зрителями крупнейшего в Европе ежегодного гей-парада Christopher Street Day, который проводится в поддержку прав сексуальных меньшинств.

В Кельне в воскресенье, 9 июля, завершился крупнейший в Европе гей-парад под названием Christopher Street Day (CSD). В этом году в ярком мероприятии, собравшем порядка 800 тысяч зрителей, участвовали около 30 тысяч геев, лесбиянок и транссексуалов, призывающие к равноправию и толерантности.

Всего для парада было организовано 85 специальных передвижных платформ, на которых по центру города ехали представители ЛГБТ, одетые в карнавальные костюмы. В 2017 году парад прошел под девизом "Больше никогда": так его участники почтили память геев и лесбиянок, ставших жертвами нацистского режима.

Серию мероприятий CSD в Кельне открыл 7 июля министр юстиции ФРГ Хайко Мас. Он призвал прекратить дискриминацию представителей ЛГБТ и пожелал, чтобы Christopher Street Day также свободно, как и в Кельне, отмечали в России, Турции и Польше.

CSD был впервые проведен 28 июня 1969 года в Нью-Йорке. В Кельне он проходит с 1991 года. Во время парада его участники бросают в толпу презервативы и информационные брошюры, рассказывающие о дискриминации гомо-, транс- и интерсексуалов. После завершения шествия жюри выбирает самые яркие и запоминающиеся группы и костюмы. Победители в качестве награды могут открыть шествие в следующем году.