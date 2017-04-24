Кремль ответил на обвинения Дании в атаках российских хакеров

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 24 апреля 2017 г. 19:20
Россия как страна не занимается хакерскими атаками на информационные системы других государств, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание министра обороны Дании Клауса Йорта Фредриксена, который накануне обвинил Россию в хакерских атаках, передает «Интерфакс».
© Shutterstock nuotr.

«В данном случае, конечно, интересно понять, что такое Россия. Россия — это страна, и Россия не занимается хакерскими атаками. Поэтому здесь очень важно все-таки понять — та дефиниция, что такое здесь „Россия“ по мнению уважаемого министра обороны. И, конечно, хорошо бы понять, о чем идет речь», — сказал Песков.

Накануне Фредриксен сказал, что российские хакеры, связанные с руководством страны, два года пользовались доступом к электронной почте сотрудников Министерства обороны Дании. Причем, по его словам, «это связано с разведкой или центральными элементами российского режима».

В конце декабря 2016 года США опубликовали результаты расследования американских спецслужб о российских кибератаках на американские организации во время избирательной кампании. В документе были указаны названия почти 50 хакерских групп, которые, по мнению американских спецслужб, связаны с российскими спецслужбами. Одна из указанных организаций — Fancy Bear.

Результаты расследования были опубликованы на следующий день после того, как президент США Барак Обама ввел санкции против нескольких российских организаций и физических лиц, обвинив их в кибератаках и попытках повлиять на американские выборы.

В марте 2017 года Германия заявила об атаках российских хакеров из группировки Fancy Bear.

Телеканал "Дождь"
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