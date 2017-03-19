Космический грузовик Dragon летит к Земле с МКС

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NEWSru.com
воскресенье, 19 марта 2017 г. 16:07
Американский космический грузовик Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю. Корабль должен приводниться вечером по московскому времени. Отделение прошло успешно, рапортовала компания SpaceX в своем Twitter.
SpaceX nepilotuojama krovinių kapsulė Dragon
© AP / Scanpix

Традиционно отстыковку корабля начали специалисты с Земли: они подвели к грузовику манипулятор Canadarm2, с помощью которого корабль был отведен от стыковочного узла станции. Затем астронавты Роберт Кимброу и Тома Песке дали команду на отстыковку грузового корабля от манипулятора, передает ТАСС.

После этого двигатели Dragon выдали несколько импульсов, которые направили корабль на орбиту снижения. Ориентировочно в 17:10 по Москве корабль сойдет с орбиты и приблизительно через 40 минут приводнится в Тихом океане.

Dragon является на сегодня единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю. Dragon стартовал к МКС 19 февраля и по возвращении доставит на Землю около 2,5 тонны отработанных материалов, а также результаты научных экспериментов.

NEWSru.com
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