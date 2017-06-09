Королева разрешила Терезе Мэй сформировать правительство

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bbcrussian.com
пятница, 9 июня 2017 г. 19:00
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила разрешение королевы Елизаветы II на формирование кабинета министров несмотря на то, что ее Консервативная партия не сумела получить большинство на прошедших парламентских выборах.
© AFP / Scanpix

Выступая на Даунинг-стрит после аудиенции с королевой, Мэй заявила, что попытается сформировать правительство меньшинства при поддержке североирландской Партии демократических юнионистов (ДЮП), с которой у консерваторов сложились прочные отношения.

Мэй пообещала направить все силы на достижение договоренности по "брекситу", которая устроит всех в Великобритании. "Именно за это проголосовал народ в прошлом году, именно это мы и обеспечим. Так что за работу!" - заявила она.

Мэй уточнила, что переговоры о выходе Великобритании из Европейского союза начнутся 19 июня, как и было запланировано.

По итогам состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов Консервативная партия потеряла правящее большинство в парламенте, получив 318 мандатов.

На данный момент подсчет голосов завершен в 649 из 650 избирательных округов, остается определить распределение голосов в Кенсингтоне.

Результаты выборов рассматриваются как неожиданный успех возглавляемой Джереми Корбином Лейбористской партии, представители которой займут 261 место в палате общин.

Лидер лейбористов назвал результат своей партии потрясающим и призвал Мэй уйти в отставку. Однако премьер-министр заявила, что стране нужна стабильность в преддверии выхода Британии из ЕС, и ее партия способна эту стабильность обеспечить.

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