Королева Британии подписала закон о выходе страны из ЕС

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bbcrussian.com
четверг, 16 марта 2017 г. 14:30
Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза.
© Vida Press

Ранее на этой неделе законопроект о приведении в действие Статьи 50 Лиссабонского договора был окончательно одобрен обеими палатами британского парламента.

Согласно Статье 50 Лиссабонского договора, каждая страна-член Евросоюза вправе принять решение покинуть его. Для этого необходимо формально уведомить об этом решении Европейский совет и начать процесс переговоров, на который отводится два года.

Премьер-министр Тереза Мэй говорила, что намерена запустить процесс "брексита" до конца марта.

Это вряд ли произойдет на следующей неделе, когда пройдет неформальный саммит стран ЕС. Он приурочен к 60-летию Римского договора, который заложил основу для Европейского экономического сообщества - предшественника Евросоюза.

Формат предстоящих переговоров о "брексите" пока не ясен: Лондон настаивает на том, чтобы их частью был торговый договор, но Брюссель выступает за разведение переговоров по соглашению об условиях выхода и по торговому договору.

Великобритания хочет как можно скорее заключить соглашение, чтобы гарантировать права граждан ЕС, проживающих на ее территории, и британцев, проживающих в Евросоюзе.

Возможный ход событий:

Конец марта - Великобритания приводит в действие статью 50

Апрель - ожидается, что глава Европейского совета Дональд Туск созовет лидеров и глав правительств 27 стран-членов ЕС (без Великобритании) на саммит с тем, чтобы выдать мандат Европейской комиссии на ведение переговоров по "брекситу".

После саммита 27-ми - Европейская комиссия обнародует рекомендации по ведению переговоров на основании мандата, выданного на саммите. Возможно, будет указано на необходимость ведения параллельных переговоров по заключению торгового договора между ЕС и Великобританией.

Апрель-май 2017 - начало переговоров

Осень 2017 года - британское правительство приводит в действие законодательство о выходе из ЕС и принимает отдельный закон, интегрирующий в британское законодательство все нормативные акты, принятые в период членства страны в ЕС (предполагается, что в дальнейшем эти законодательные акты будут изменяться или отменяться парламентом по мере необходимости).

Октябрь 2018 года - окончание переговоров (согласно статье 50, переговоры могут быть продолжены, однако это подлежит одобрению всех 27 членов Евросоюза).

Октябрь 2018 -март 2019 года - обе палаты парламента, Европарламент и Европейский совет проводят голосование по поводу заключаемого соглашения.

Март 2019 год - Великобритания формально выходит из состава ЕС.

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